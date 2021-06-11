Москвичам рассказали о цене на абрикосы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на абрикосы на столичных рынках.

На Лосиноостровском неделю назад за килограмм просили 250 рублей, теперь – 300 рублей. На Преображенском рынке абрикосы тоже подорожали – 300 вместо 150 рублей.

Усачевский рынок не стал исключением: на прошлой неделе на ценнике было 700 рублей, а на этой – 800 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.