Москвичам рассказали, из-за чего так сильно подорожали ягоды

Наступил долгожданный сезон ягод, и многие направились в магазины именно за ними. Вот только цены совсем не радуют москвичей – их стоимость заметно увеличилась.

Эксперты утверждают, что всему виной погода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.