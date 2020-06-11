Курс доллара на Мосбирже поднялся до 68,52 рубля

Официальный курс доллара поднялся до 68,52 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Таким образом, доллар увеличился на 0,47%. Курс евро прибавил 0,25%, составив 77,22 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,25%, до 40,9 доллара за баррель.