Москвичам рассказали, кто может рассчитывать на социальный налоговый вычет

В 2024 году условия получения налогового вычета упростили. Так, на него могут рассчитывать те, у кого есть налоговое резидентство и гражданство РФ, а также официальное трудоустройство.

С 1 января 2024 года предельная сумма расходов на ребенка, с которой можно получить вычет, составляет 110 тысяч рублей. Если гражданин РФ платил за свое обучение, лечение или занятия спортом, то он может рассчитывать на налоговый вычет с суммы не более 150 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.