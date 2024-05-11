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11 мая, 06:30

Экономика

Москвичам рассказали, кто может рассчитывать на социальный налоговый вычет

Москвичам рассказали, кто может рассчитывать на социальный налоговый вычет

"Деньги 24. Итоги": кто может рассчитывать на социальный налоговый вычет

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В 2024 году условия получения налогового вычета упростили. Так, на него могут рассчитывать те, у кого есть налоговое резидентство и гражданство РФ, а также официальное трудоустройство.

С 1 января 2024 года предельная сумма расходов на ребенка, с которой можно получить вычет, составляет 110 тысяч рублей. Если гражданин РФ платил за свое обучение, лечение или занятия спортом, то он может рассчитывать на налоговый вычет с суммы не более 150 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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