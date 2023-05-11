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Экономика

Иностранная бытовая техника может подорожать из-за поставок в обход Казахстана

Иностранная бытовая техника может подорожать из-за поставок в обход Казахстана

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Импортная бытовая техника в России может подорожать из-за поставок в обход Казахстана. Это государство – крупный импортер электроники Samsung, LG, Bosch и других марок.

Ранее Астана заявила об ужесточении контроля параллельного импорта. Поставщики начали искать альтернативные каналы, что в конечном счете приведет к подъему цен.

Насколько может подорожать техника? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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