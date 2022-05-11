Курс доллара упал до 67,2 рубля по итогам торгов на Мосбирже

Курс доллара по итогам торгов упал до 67,2 рубля, а евро – до 70,5 рубля. Такие данные доступны на Мосбирже.

Цены на смартфоны в России вновь перешли к снижению. Об этом заявил Росстат.

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже расчетных эпидемиологических порогов, сообщил Роспотребнадзор.