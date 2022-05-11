Российские производители обуви за март увеличили объемы на 15%

Российские производители обуви только за март увеличили объемы на 15%. Импортозамещение в стране продолжается.

Готовы ли отечественные компании полностью заменить иностранцев на рынке? Как обувщики приспосабливаются к новым реалиям? И что будет с ценами?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.