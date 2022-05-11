"Газпром" прекратил переводить газ для транспортировки в Европу через станцию "Сохрановка"

"Газпром" получил официальное уведомление от оператора газотранспортной системы Украины о том, что 11 мая с 07:00 прекращает переводить газ для транспортировки в Европу через станцию "Сохрановка".

В связи с этим официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил о снижении надежности газоснабжения через Украину. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.