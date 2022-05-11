Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в российских рублях. Об этом заявили в Минэнерго РФ.

Более шести тысяч новых остановочных павильонов появится в Москве до конца 2024 года, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отдыхать на Шри-Ланке безопасно при соблюдении правил, рассказали в АТОР.