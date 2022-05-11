Россия и Белоруссия подписали документы о переходе на оплату газа в рублях

Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в российских рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства энергетики РФ.

По данным Минэнерго, Белоруссия подписала с Россией соглашение о формировании цены на газ в 2022 году в привязке к рублю. Условия установлены с апреля до конца 2022 года.

