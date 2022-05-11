Торговля стала самой популярной сферой в малом и среднем бизнесе в Москве – Ефимов

Торговля стала самой популярной сферой у представителей малого и среднего бизнеса в Москве. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основной причиной лесных пожаров в России является халатность людей, сообщил Рослесхоз.

12 мая в Москве будет +20 градусов, но уже с 13 мая в город придет новая волна похолодания. Об этом рассказали синоптики.

