Телеканал Москва 24 рассказал, как рефинансировать кредиты по более низкой ставке

Центробанк России уже дважды снизил ключевую ставку. В начале апреля она упала с 20 до 17%, а в конце месяца опустилась до 14%.

Есть ли смысл рефинансировать по более низкой ставке кредиты, оформленные в феврале и марте? Как это можно сделать? Сколько это стоит и много ли времени занимает?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.