Резервный фонд кабмина РФ увеличится почти на 792 миллиарда рублей

Резервный фонд российского правительства пополнят почти 792 миллиарда рублей от дополнительных нефтегазовых доходов. Деньги пойдут, в том числе, на нормализацию экономики в условиях санкций. Об этом сообщили в кабмине. Постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правом распоряжаться этими средствами правительство наделил президент в начале марта. Из резервного фонда деньги идут на непредвиденные расходы и федеральные мероприятия.

В этом году деньги оттуда выделяли на выплаты на детей от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных COVID-19, а также переобучение потерявших работу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.