Столичные предприниматели получили почти 39 тыс консультаций с начала 2022 года

Около 39 тысяч бесплатных консультаций получили столичные предприниматели с начала года. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Чаще всего предприниматели интересуются актуальными мерами поддержки. С января таких запросов было свыше 10,5 тысячи. Как отметила Сергунина, специалисты не просто рассказывают о доступных субсидиях и грантах, но и подбирают конкретные виды помощи.

Бесплатно получить консультации по вопросам ведения своего дела в столице может любой желающий.

С 12 марта запустили прямую линию по вопросам поддержки бизнеса в условиях санкций. За это время на нее поступило свыше двух тысяч звонков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.