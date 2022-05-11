Курсы доллара и евро повысились на Мосбирже

Торги на Московской бирже 11 мая открылись укреплением рубля. Доллар снизился почти на 1%, евро – на треть процента.

Но потом ситуация развернулась в обратную сторону. Доллар торговался по 70 рублей, евро – по 74 рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

