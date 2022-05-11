Правительство РФ ожидает увеличения резервного фонда на 791,6 млрд рублей

Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году, сообщила пресс-служба кабмина.

Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта.