"Газпром" не будет менять схему транзита газа через Украину. Как рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов, Киев уведомил "Газпром" о приостановке транзита топлива через станции в ДНР с 11 мая.

Речь идет как минимум о трети объема поставок российского газа в Европу. Украинская сторона предлагает перенести нагрузку на северные газопроводы, которые контролируются Киевом. Однако в "Газпроме" считают, что никаких причин для такого решения нет. Более того – все услуги по транзиту оплачены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.