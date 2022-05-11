IKEA продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в России до августа

Сотрудники IKEA в России будут получать зарплаты до августа. Такое решение приняли в руководстве компании. В вынужденном отпуске сейчас находятся 15 тысяч человек – это работники 14 магазинов и трех заводов по производству мебели.

До этого компания обещала платить зарплату им до мая включительно.

Шведский мебельный гигант закрылся 4 марта как минимум до конца лета. Причиной назывались проблемы с логистикой и сложные условия торговли из-за западных санкций.





