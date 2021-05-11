В России зафиксировали рост цен на бензин

За неделю цена 92-го бензина в России выросла на 3 копейки. В данный момент литр этого топлива на АЗС стоит в среднем 45 рублей 26 копеек. А 95-й подорожал на 1 копейку и теперь стоит 48 рублей 61 копейку за литр.

Между тем, если 92-й больше всего подорожал в Сибири, а также в Центральном и Северо-Западном округах, то 95-й – на Кавказе. Там цена на эту марку выросла на 10 копеек.

Дизельное топливо, наоборот, подешевело. Цены остаются стабильными благодаря российской налоговой системе. При высоких ценах на нефть заводы получают компенсацию, а при снижении цен – должны платить государству сверхприбыли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.