В рубрике "Ценные кадры" телезрителям рассказали о цене на сметану

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы будут отслеживать, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сметану 15% жирности "Простоквашино" массой 315 граммов.

В "Пятерочке" в начале мая она стоила 65,49 рубля, а на этой неделе подорожала до 69,99 рубля. В "Перекрестке" цена снизилась – 54,9 рубля вместо 69,9 рубля.

В "Азбуке Вкуса" цена не изменилась – 71 рубль. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.