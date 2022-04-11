Рубль ослаб по отношению к доллару и евро на Мосбирже

Рубль слабеет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные с Мосбиржи.

По итогам торгов доллар вырос почти на три рубля и составил примерно 79 рублей. А евро подрос еще больше – на 3,5 рубля. Стоимость евро составила 86,27 рубля.