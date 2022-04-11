Инфляция в России вернется к 4% в 2024 году – Центробанк

Инфляция в России вернется к 4% в 2024 году. Об этом заявил Центробанк.

Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование "пузыря", вложения могут быть утеряны – ЦБ РФ.

Роскомнадзор требует от Google незамедлительно исключить из сервисов угрозы в адрес россиян, заявило ведомство.