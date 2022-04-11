ЦБ будет проводить политику смягчения внешнего удара – регулятор

Центробанк будет проводить политику смягчения внешнего удара и поддержки адаптации к новым условиям. Об этом сообщил регулятор.

Росздравнадзор заявил, что зарубежные производители медицинских изделий готовы продолжать работу в России.

Дептранс попросил москвичей пересесть на общественный транспорт. Сильный ветер и дождь в прогнозе на 11 и 12 апреля.