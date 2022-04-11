Венгрия выразила готовность расплачиваться за газ РФ в рублях

Венгрия готова платить за газ РФ в рублях, это не будет нарушением санкций. Об этом заявил глава МИД страны.

Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства РФ. Россия готовит ответ, сообщила дипмиссия.

В Италии заморозили доступ к вилле за 105 миллионов евро. Она принадлежит семье гонщика "Формулы 1" Никиты Мазепина.

