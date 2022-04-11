Эксперт рассказала, от чего зависит курс доллара

Доллар на открытии торгов значительно вырос и превысил 80 рублей. Правда, позже рубль немного укрепился.

О валюте, банковских ставках и инфляции, рассказала профессор департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета Светлана Криворучко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.