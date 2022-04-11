Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%

Центробанк России снизил ключевую ставку до 17%. Регулятор пояснил, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали усиливаться. Например, цены почти перестали расти.

Пойдут ли вниз ставки по вкладам и кредитам? И как политика Центробанка сказывается на курсе рубля и инфляции? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.