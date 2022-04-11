Росбанк продолжит свою деятельность и развитие в РФ

Росбанк продолжит свою деятельность и развитие в России. Кредитная организация сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale, говорится на сайте регулятора.

Российские банковские активы перекупает компания "Интеррос", которая принадлежит Владимиру Потанину. Кроме банковской деятельности, Societe Generale прекращает и страховую – активы также уходят "Интеррос".

Пока сделка не завершена, на это уйдет несколько недель. Однако условия уже полностью согласованы, в том числе на уровне правительства.

Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов и является одной из системно значимых кредитных организаций страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.