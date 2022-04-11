Предприятия Москвы смогут разместить товары на популярном маркетплейсе Китая

Московские предприниматели представят свои товары на популярной китайской онлайн-платформе WeChat. В столице начался прием заявок на новую программу поддержки для экспортеров пищевой продукции. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Выйти на китайский рынок могут индивидуальные предприниматели и устойчивые компании без задолженностей. Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра.

Зарубежной площадкой пользуются более миллиарда покупателей. Там заработает магазин "Сделано в Москве". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

