Рубль в начале торгов на Мосбирже ослаб к доллару и евро

На Мосбирже открылись валютные торги. Сразу после начала торговой сессии рубль немного ослаб по отношению к доллару и евро.

За единицу американской валюты сейчас дают около 83 рублей, в за евро – около 89 рублей. Аналитики связывают это с отменой Центробанком комиссии в 12% на покупку валюты на бирже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

