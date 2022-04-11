"Газпром" сообщил о штатных поставках газа для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 94,9 миллиона кубометров на 11 апреля, сообщила компания.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.