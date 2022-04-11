Российские магазины отменили ограничения по продаже сахара в одни руки

В России магазины отменяют ограничения по продаже сахара в одни руки. Ажиотажный спрос на продовольственные товары сошел на нет. Об этом заявили в Минпромторге.

Сахара на прилавках снова полно. По данным Федеральной налоговой службы (ФАС), объемы его продаж в апреле сократились в среднем на 13%. Правда, как отмечают в министерстве, цена еще не стала прежней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.