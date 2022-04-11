Латвия не пропустила через границу более 150 грузовиков из РФ и Белоруссии из-за санкций

150 грузовиков с российскими и белорусскими номерами не пропустили в Латвию из-за санкций ЕС. Ограничения для перевозчиков начались с субботы, 9 апреля.

О том, с какими товарами теперь придется попрощаться и есть ли ограничения на поездки на личном транспорте, – в эфире телеканала Москва 24.