Путин заявил, что при определении цен на продукты нужно соблюдать баланс интересов

11 марта, 19:30
Владимир Путин заявил, что на первом месте должны стоять вакцинирование россиян и цены на базовые продукты питания. По словам президента, на рынке должен соблюдаться баланс интересов между суперприбылью от экспорта товаров и стоимостью внутри страны.
Кроме того, нельзя допускать ценовых скачков на базовые продукты, как это произошло в конце прошлого года, когда подсолнечное масло и сахар резко взлетели в цене. То же самое чуть не произошло с яйцами и мясом курицы, но в этом случае с производителями успели договориться.
Теперь за ростом ценников на прилавках будут на постоянной основе отвечать министерства. За каждым будет закреплена своя группа товаров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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