Эксперты предупредили о росте цен на бананы в России

Непогода в Эквадоре аукнется подорожанием в России, отмечают эксперты. Неурожай бананов обернется дефицитом и как следствие – ростом цен на этот продукт.

Представители торговых сетей подтвердили, что нехватка бананов действительно существует. Такая ситуация может продлиться до апреля. Возможны закупки в других станах. Однако Эквадор – один из крупнейших экспортеров бананов в мире и цены у него самые низкие.

Эксперты говорят, что скачки периодически происходят, но потом все возвращается к прежней стоимости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.