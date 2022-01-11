Эксперты рекомендовали россиянам не паниковать из-за резкого падения курса рубля

Россиянам советуют не паниковать из-за резкого падения курса рубля. Стоимость российской валюты уже начала восстанавливаться.

Резкие скачки курса вызвали события в Казахстане, но сейчас ситуация там стабилизируется, а цена на нефть по-прежнему высока, так что рубль еще в понедельник начал дорожать.

При этом эксперты предупреждают, что попытки заработать на скачках курса могут плохо закончится и делать этого не стоит.

По мнению экспертов, в ближайшее время курс рубля установится на отметке в 74,5 рубля за доллар. Евро будет стоить в районе 85 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.