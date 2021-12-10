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Москва 24

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Экономика

13:45

Москвичам рассказали, как изменились цены на сахар

экономика магазины видео Евгения Мирошкина

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сахар-песок, упаковка 1 килограмм.

В "Пятерочке" уже несколько недель действует акция – 49,99 рубля за упаковку. В "Перекрестке" за неделю сахар подорожал на 60 копеек и сейчас стоит 50,5 рубля.

В Metro Cash&Carry плюс 10 рублей к стоимости за 7 дней, упаковка сахарного песка обойдется в 55,89 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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