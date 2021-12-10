Москвичам рассказали, как изменились цены на сахар

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сахар-песок, упаковка 1 килограмм.

В "Пятерочке" уже несколько недель действует акция – 49,99 рубля за упаковку. В "Перекрестке" за неделю сахар подорожал на 60 копеек и сейчас стоит 50,5 рубля.

В Metro Cash&Carry плюс 10 рублей к стоимости за 7 дней, упаковка сахарного песка обойдется в 55,89 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.