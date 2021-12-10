Объем льготных ипотечных кредитов в Москве в октябре вырос в 3,4 раза

Москвичи стали чаще брать жилье в ипотеку. Банки выдали займов на 8,5 миллиарда рублей в октябре. Это в 3,4 раза больше, чем месяцем ранее. Число сделок составило 2 400. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономический политики Владимир Ефимов.

По его словам, спрос повысился благодаря расширению программы для семей с одним ребенком и новые ипотечные продукты от банков и застройщиков. К тому же было выдано много кредитов, одобренных еще до изменений в госпрограмме льготного ипотечного кредитования. То есть люди оформили ипотеку еще до июля, а сделку провели уже осенью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.