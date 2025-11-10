Форма поиска по сайту

10 ноября, 06:30

Один из крупнейших ретейлеров электроники сообщил о падении продаж в России

Один из крупнейших ретейлеров электроники сообщил о падении продаж в России

Один из крупнейших ретейлеров сообщил о падении продаж смартфонов и ноутбуков в России на 10–15% в рублях с начала года без учета инфляции.

Это заметное изменение потребительских привычек, поскольку ранее, в периоды экономической нестабильности 2008 и 2014 годов, а также во время пандемии, россияне часто конвертировали сбережения в электронику.

Экономический обозреватель Константин Цыганков объяснил, что изменилось с тех пор и куда теперь направляются денежные потоки населения. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

экономикатехнологиивидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаКонстантин Цыганков

