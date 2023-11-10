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10 ноября, 07:30

Экономика

Посещаемость столичных заведений выросла с октября 2023 года

Посещаемость столичных заведений выросла с октября 2023 года

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Москвичи стали чаще ходить в рестораны – посещаемость заведений увеличилась за октябрь. Однако гости стали меньше заказывать, при этом, по словам аналитиков, основную выгоду от наплыва посетителей в течение осени получит сфера быстрого питания: сети фастфуда и фудкорты в торговых центрах.

Во сколько обойдется ужин на двоих и на чем жители столицы экономят в первую очередь? Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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