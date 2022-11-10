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Новости

10 ноября, 23:30

Экономика

Компания L'Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в РФ

Компания L'Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в РФ

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Французская косметическая компания L'Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в Россию.

Представители L'Oreal пояснили, что продолжат строго соблюдать санкции Евросоюза и США и не будут импортировать продукты от Giorgio Armani, Lancome, Kerastase и Redken.

Брендовые магазины также останутся закрытыми. Купить можно только товары для ежедневного использования, которые не подпали под ограничения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
экономикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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