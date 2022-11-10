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Новости

10 ноября, 19:25

Экономика

Диверсии на "Северных потоках" обострили ситуацию на энергетическом рынке – "Газпром"

Диверсии на "Северных потоках" обострили ситуацию на энергетическом рынке – "Газпром"

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Диверсии на "Северных потоках" еще больше обострили ситуацию на энергетическом рынке. А прирост поставок сжиженного природного газа в Европу привел к нехватке ресурсов в других странах. Такие выводы сделали в "Газпроме".

По данным компании, растет спрос на уголь и нефтепродукты. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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