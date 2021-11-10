Сбер приготовил скидки и подарки для клиентов

Сбер готовится отметить день рождения вместе со своими клиентами. 12 ноября компании исполняется 180 лет.

В честь юбилея частные клиенты смогут получить бонусы и скидки 11 и 12 ноября, а корпоративные – на протяжении недели, с 11 по 17 ноября. Система бонусов для клиентов в так называемый зеленый день действует уже не первый год, рассказали в Сбере.

В частности, клиентов компании ждут дополнительные бонусы "СберСпасибо". Для этого необходимо расплачиваться картой с подключенной функцией. Компания "ДомКлик" предложит скидки до 10% на квартиры от застройщиков.

Кроме того, временно подешевеют "умные" устройства от Sber Devices. Скидки на них будут до 30%. Стоимость подписки "СберПрайм" понизится до 180 рублей за полгода. Выгодные предложения для клиентов к зеленому дню подготовили также "СберМегаМаркет", "СберЗдоровье", "СберСтрахование", онлайн-кинотеатр "Окко" и другие сервисы экосистемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.