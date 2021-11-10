Москвичам рассказали, как изменились цены на овсяные хлопья

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на овсяные хлопья "Геркулес традиционный".

В "Пятерочке" его цена не менялась – 77,99 рубля. В "Перекрестке" на прошлой неделе пачка стоила 49,9 рубля при наличии карты клуба, сейчас – 77,9 рубля.

В Metro Cash & Carry цена осталась стабильной – 77,99 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.