Москвичам рассказали, как изменились цены на подсолнечное масло

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на подсолнечное масло "Олейна".

В "Пятерочке" в начале ноября оно стоило 109,99 рубля, а сейчас – 179,99 рубля. В "Перекрестке" значительно дешевле и цена не менялась – 114,9 рубля.

В Metro Cash & Carry плюс 10 рублей за неделю, сейчас стоимость составляет 119 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.