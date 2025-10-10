Форма поиска по сайту

10 октября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": объем выдачи автокредитов в РФ в сентябре превысил 199 млрд рублей

"Деньги 24": объем выдачи автокредитов в РФ в сентябре превысил 199 млрд рублей

На российском автомобильном рынке наблюдается оживление спроса, который преимущественно обеспечивается заемными средствами. В сентябре объем выдачи автокредитов превысил 199 миллиардов рублей, что на 15% больше показателей августа.

Уверенное восстановление рынка автокредитования продолжается 7 месяц подряд, и за этот период объемы выдачи выросли более чем в 2 раза. С начала года было выдано 132 тысячи автокредитов, при этом средний размер займа превысил 1,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

