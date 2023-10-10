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10 октября, 13:30

Экономика

Онлайн-торговлю в России могут обязать создать "российскую полку"

Онлайн-торговлю в России могут обязать создать "российскую полку"

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Новые правила появятся в онлайн-торговле в России. Согласно законопроекту, который разрабатывают при поддержке Минпромторга, первые 50 товаров, выпадающих в интернет-магазинах, должны быть российскими.

Отмечается, что на данный момент на маркет-плейсах есть раздел "Сделано в Москве". Так, покупатели могут поддержать локальных производителей. Подробнее о том, что изменит введение "российской полки", – в эфире телеканала Москва 24.

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