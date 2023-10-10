Магазины обяжут предлагать покупателям российские товары

В Госдуме РФ готовят закон, по которому магазины в первую очередь будут предлагать товары из России. Закон разрабатывают при поддержке Минпромторга.

Продавцы обязаны будут выставлять на первый план отечественные продукты и товары. Среди них – бытовая химия, косметика, одежда. Это, по мнению разработчиков закона, поможет продвижению и улучшению продаж. Нововведение может коснуться и онлайн-торговли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.