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Новости

10 октября, 11:15

Экономика

Магазины обяжут предлагать покупателям российские товары

Магазины обяжут предлагать покупателям российские товары

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В Госдуме РФ готовят закон, по которому магазины в первую очередь будут предлагать товары из России. Закон разрабатывают при поддержке Минпромторга.

Продавцы обязаны будут выставлять на первый план отечественные продукты и товары. Среди них – бытовая химия, косметика, одежда. Это, по мнению разработчиков закона, поможет продвижению и улучшению продаж. Нововведение может коснуться и онлайн-торговли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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