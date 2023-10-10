Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского труда

Профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин стала обладателем Нобелевской премии по экономике. Высокую награду ей присудили за углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда.

В частности, Голдин изучила архивы более чем за двухвековой период, выяснив как гендерные различия влияют, например, на карьеру и уровень зарплаты. Что об этой работе говорят российские эксперты?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.