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10 октября, 07:15

Экономика

Аналитики зафиксировали снижение стоимости квартир в Москве

Аналитики зафиксировали снижение стоимости квартир в Москве

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Аналитики зафиксировали снижение стоимости квартир в столице. Так, в Бибиреве недвижимость подешевела на 14%, в районе Тропарево-Никулино – на 13%, а в Левобережном – на 10%.

В центре города цена квадратного метра упала еще сильнее, однако по-прежнему высока. В Басманном районе скидка составила 48%, но за квадратный метр там просят 627 тысяч рублей. В Якиманке один квадратный метр обойдется в 1,7 миллиона рублей, и это при снижении стоимости более чем на четверть.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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