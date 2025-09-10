Форма поиска по сайту

10 сентября, 13:15

Экономика

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 85 рублей

Расчетный курс доллара впервые с апреля поднялся выше 85 рублей, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, ослаблению рубля способствуют сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание смягчения денежно-кредитной политики.

Беляков отметил, что к концу месяца доллар может подняться до 90 рублей. До конца года эта цифра может вырасти до 100.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

